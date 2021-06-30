Новый рекорд по смертности от коронавируса побило Приангарье

30 июня зафиксировали 26 летальных случаев от новой инфекции.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 309 человек. За последние сутки – у 244, это на 5,7% больше, чем в предыдущий день.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 4 709 человек (+167).

Напомним, что с 29 июня по 26 июля в Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией – ограничена работа общепита, фитнес индустрии, запрещены массовые мероприятия Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.