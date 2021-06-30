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Иркутянин на Mercedes поругался с женой и устроил стрельбу во дворе жилого дома

Региональная полиция задержала 40-летнего водителя Mercedes, который, со слов мужчины, после ссоры с женой устроил стрельбу во дворе жилого дома на улице Лермонтова в Иркутске, сообщается на официальной странице ГУ МВД по Принагрью в соцсети «ВКонтакте».

Об инциденте в полицию сообщили очевидцы. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, попытались задержать нарушителя порядка, однако он собрался уезжать, столкнулся с патрульной машиной, после чего скрылся. Был объявлен план «Перехват», стрелка задержали в микрорайоне Ново-Ленино.

Медицинское освидетельствование мужчина проходить отказался и объяснил, что стрелял воздух после ссоры с женой из окна автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают  до 7 лет лишения свободы. Травматический пистолет у мужчины изъяли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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