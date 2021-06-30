Сразу два иркутских вуза вошли в топ-20 рейтинга российских экономических вузов по уровню зарплат выпускников

SuperJob представил рейтинг вузов России 2021 года России по уровню зарплат занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2015-2020 годах. В рейтинг вошли сразу 10 вузов из Сибирского федерального округа. Большинство из них сохранили свои позиции в списке по сравнению с прошлым годом.

Иркутский государственный университет занял 19 место в рейтинге. Средние зарплаты выпускников в сфере экономики и финансов сегодня составляют 58 000 рублей в месяц. 71% выпускников остались в городе обучения. Байкальский государственный университет расположился также на 19 строчке рейтинга. Годовой прирост зарплат выпускников составил 2 000 рублей и аналогично достиг 58 000 рублей в месяц. Доля работающих в Иркутске выпускников этого вуза составляет 61%, а средний бал на ЕГЭ в 2020 году у абитуриентов при поступлении составлял 73,7 балла (для сравнения у МГИМО, лидера рейтинга по этому показателю – 94,7).

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет вошел в первую десятку (9 место). Средние зарплаты выпускников в сфере экономики и финансов сегодня составляют 80 000 рублей в месяц (на 2 000 рублей больше, чем в прошлом году). 77% выпускников остались в городе обучения, а средний бал на ЕГЭ в 2020 году у абитуриентов при поступлении составлял 90,4 балла, что является рекордным показателем среди учебных заведений среди всех городов в Сибири. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» расположился на 13-ой строчке рейтинга. Годовой прирост зарплат выпускников составил 5 000 рублей и достиг 70 000 рублей в месяц. Доля работающих в Новосибирске выпускников этого вуза составляет 85% – это самый высокий показатель среди сибирских вузов.

Сибирский федеральный университет в Красноярске занял одиннадцатое место, сохранив за собой ту же позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Средние зарплаты выпускников выросли за год на 5 000 рублей и сегодня составляют 75 000 рублей в месяц.

Национальный исследовательский Томский государственный университет занял 12-ую строчку с зарплатами 72 тыс. рублей. Пятёрку ведущих сибирских вузов замыкает Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского: 16-ая строчка и средние зарплаты выпускников 63 тыс. рублей.

В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. Наибольшую приверженность городу обучения среди сибирских вузов показали выпускники «НИНХ» (85%) и БрГу (83%).