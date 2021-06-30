Призы за пробежки и отжимания. Партнеры Года спорта в Иркутске рассказали, почему поддержали проект

15 июня прошел масштабный розыгрыш призов от партнеров Года массового спорта в Иркутске. Победителей определили в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Подарки разыграли среди зарегистрированных на официальном портале иркутян, которые в течение всего времени вносили свои спортивные показатели в общую копилку Иркутска.

Более 100 человек получили призы от сети супермаркетов «Слата», торгового центра «Кипарис», ресторанов «Узбекистон», «Иероглиф», «Суши Студио», «Pho ME», «Антрекот», магазина «Суши точка», пиццерии «Bee Happy Pizza», Ассоциации «Байкальская виза», центра развлечений «Экстраверт», мужской парикмахерской «Чоп-Чоп» и интернет-магазина «Ирмаг».

Руководитель Департамента по PR торговой сети «Слата» Яна Абалымова:

– Компания «Слата» на протяжении многих лет принимает активное участие в городских мероприятиях и создает собственные. Особенно нам интересны темы, направленные на защиту экологии и поддержания здорового образа жизни. 2021 год в Иркутске посвящен Году массового спорта, это говорит о том, что сибиряки у нас народ деятельный, активный, лёгкий на подъем, готовый развивать себя, в том числе и в спорте. И мы, как организаторы одного из самых массовых марафонов в городе, поддерживаем эту инициативу и с большим удовольствием принимаем участие в проекте. Надеюсь, что первый опыт станет прекрасным стартом череды ярких событий для Иркутска и его жителей.

Ксения Каурова, исполнительный директор сети фитнес-клубов World Class и Fizruk:

– «Год массового спорта в Иркутске» – один из первых проектов в России, который организован в тесном сотрудничестве администрации города, спортивных федераций, фитнес-индустрии и представителей крупнейшего бизнеса Иркутска. Этот масштабный проект направлен на то, чтобы вовлечь иркутян в здоровый образ жизни, повысить их иммунитет, привить полезные и правильные привычки, которые позволят продлить жизнь и сделать ее счастливее. Год массового спорта включает в себя огромное количество активностей, которых не было ни в каких городах нашей страны: ежедневные зарядки в каждом округе, бесплатные спортивные марафоны, соревнования между жителями в разных видах спорта, челленджи, обустройство спортивных площадок, семинары и многое другое. Мы верим, что Иркутск войдёт в историю и станет законодателем спортивного образа жизни!

Анна Капитанова, директор по маркетингу Ассоциации «Байкальская Виза» (туризм, отели, рестораны):

– «Год массового спорта» – интересный проект, полезный, доступный каждому иркутянину. На фоне последних событий, связанных с Covid-19, очень важно привлекать людей к здоровому образу жизни. Мы – за комплексный подход к ЗОЖ: понимаем, что важен не только спорт, но и пищевые привычки. Например, в нашем ресторане «Европа» существует проект по правильному питанию, а в пандемию мы организовали еще и доставку, потому что поняли, что людям важно есть здоровую пищу. Также сейчас мы устраиваем неделю йоги в парк-отеле «Белый соболь». А в ресторане «Охотников» у нас есть тематические бизнес-ланчи, посвященные иркутским спортсменам.

Михайлова Ольга, руководитель маркетинговой службы интернет-магазина IRMAG.RU

– Мы хороших перспектив – никогда не супротив... ( смеется). Наши курьеры – самые спортивные ребята. Они проходят десятки километров за день и несут тяжёлые заказы к порогу домов. Можно сказать, это наш постоянный и ежедневный вклад в Год массового спорта в Иркутске. Спасибо за приглашение поучаствовать в проекте, мы рады присоединиться и предоставить призы для самых спортивных и позитивных. Будьте все здоровы, занимайтесь спортом, а покупки доверьте «Ирмаг»!

Александр Кипиченко, руководитель центра развлечений «Экстраверт», пейнтбольного клуба «Комбат»:

– Мы приняли решение поддержать Год массового спорта в Иркутске, потому что считаем, что дело это хорошее и нужное. У нас вся команда спортивная и мы хотим, чтобы иркутяне стали обращать больше внимания на свою физическую форму, ведь движение – это жизнь. Привычки менять сложно, но нужно смелее браться за дело!

Павел Фомин, директор по развитию ресторана Pho ME:

– Это добрый, позитивный проект, нам понравилась идея Года массового спорта. Считаем, что нужно поддерживать такие инициативы, ведь спорт – это важная часть жизни современного человека. Мы поддерживаем участников проекта вкусной едой, ведь тем, кто активно занимается спортом, необходимо восполнять энергию!

Павел Петров, руководитель мужской парикмахерской Chop-Chop:

– Мы сразу же решили поддержать Год массового спорта, потому что подобные инициативы в нашем регионе – редкость. Тем более, сегодня всё, что связано с улучшением здоровья иркутян особенно важно. Надеемся, что подобные мероприятия станут постоянными. В дальнейшем мы готовы поддержать любые инициативы, которые исходят от активных жителей нашей Иркутской области.

Анастасия Рожновская, администратор ТЦ «Кипарис»:

– Мы за здоровый образ жизни! Свежий воздух, природа и спорт поднимают настроение, а зеленый цвет успокаивает и расслабляет, создает ощущение прекрасного. Именно такие подарки мы подготовили для участников Года массового спорта: набор суккулентов и 2 сертификата в магазин мебели «Кипарис».

Анастасия Поддубская, маркетолог пиццерии Bee Happy Pizza, магазина «Суши точка»:

– Вкусная еда и занятия спортом – две большие радости в жизни человека. Конечно, мы с удовольствием поддерживаем такое классное мероприятие, тем более, что Иркутск первым выступил с инициативой провести Год массового спорта. Очень хотим, чтобы спортивных людей в городе стало еще больше, и если мы можем подбодрить и вознаградить их за старания, то всем вкусной пиццы и роллов!

Татьяна Никифорова, управляющая сети гриль-баров «АНТРЕКОТ»

– Мы гордимся тем, что являемся частью такого важного события. Верим, что отдача от подобного проекта будет гораздо больше, чем затраченные усилия. Поэтому без раздумий приняли решение поддержать Год массового спорта в Иркутске, тем более, что ничего подобного в России никогда не проводилось.