Сыну экс-губернатора Приангарья Левченко выдвинуто обвинение в афере на 55 млн рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о мошенничестве на 55 млн рублей и ограничении конкуренции, по которому обвиняемыми проходят депутат законодательного собрания Иркутской области и сын экс-губернатора Приангарья Андрей Левченко, а также еще четверо фигурантов, пишет «Коммерсантъ».

«По версии следствия, незаконная борьба с конкурентами при поставках и установлении лифтов принесла им порядка 1 млрд рублей, а мошенничество – не более 55 млн рублей. Причастность к афере сами обвиняемые отрицают, отмечая, что лифтовое оборудование было поставлено в полном объеме и исправно функционирует», – говорится в сообщении.

Помимо Левченко, причастными к преступлениями, по версии следствия, являются вице-президент Национального лифтового союза и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов, бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрий Коженов, гендиректор иркутского ООО «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель по экономике Антон Рябикин.

В части мошенничества было установлено, что Хамуляк и его сообщники в октябре 2017 года предоставили министерству по закупкам Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт.

«Затем господин Хамуляк совместно с Андреем Левченко, который являлся предпринимателем, заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 млн руб., который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса. После этого в схему была привлечена так называемая фирма-«прокладка», что позволило, считает следствие, необоснованно увеличить стоимость работ до 319 млн руб. Изначально в СКР полагали, что своими действиями обвиняемые нанесли ущерб в 185 млн руб., но в окончательной редакции обвинения он сократился до 55 млн», – отмечает издание.

При этом ущерб от предполагаемого ограничения конкуренции остался прежним. Следствие, опираясь на выводы ФАС, установило картельный сговор между ООО «Звезда», ОАО ЩЛС и ООО «Мосрегионлифт». Действия участников сговора, как считают в СКР, были направлены на создание условий, при которых цена на работы, связанные с массовой заменой лифтов в Иркутской области, которая проводилась в то время, не снижалась. А соответствующие подряды на торгах, проводимых Фондом капремонта многоквартирных домов, распределялись между участниками сговора.

Левченко и Рябикин сейчас находятся в СИЗО, Хамуляк – под подпиской о невыезде, остальные – под домашним арестом.

Напомним, уголовное дело было возбуждено 20 февраля 2019 года дознавателем полиции в Иркутске по факту подделки документов, затем в нем появились мошенничество и ограничение конкуренции. 19 ноября 2019 года объединенное уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Москву в главное управление по расследованию особо важных дел СКР.