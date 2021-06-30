КОС Правого берега Иркутска реконструированы на 50%

На данный момент специалисты приступили к шестому этапу строительства, сообщают в мэрии.

– Сегодня работы ведутся без отставаний от графика. Реконструкция КОС Правого берега Ангары предусматривает десять этапов строительства. Работы были начаты в 2016 году, – доложил директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.

Реконструкция канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска ведется в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в состав национального проекта «Экология». Общий объем инвестиций из бюджетов всех уровней составляет более 13,2 млрд рублей. После окончания всего комплекса работ мощность очистных сооружений возрастет со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.