Полиция успела заблокировать счета аферистов, куда пожилая иркутянка отправила 1,5 млн рублей

Региональная полиция предотвратила снятие мошенниками 1,5 млн рублей, которые отправила на их счета 72-летняя жительница Иркутска, сообщается на сайте ГУ МВД России по Приангарью.

Женщина поверила телефонным аферистам, которые сообщили, что ее деньги пытаются похитить неизвестные, и предложили перевести все сбережения на якобы безопасные счета. Пенсионерка совершила более 100 переводов на указанные преступниками номера. После этого телефоны звонивших стали недоступны.

Осознавшая, что стала жертвой аферистов, женщина сразу обратилась в полицию, потому счета мошенников удалось заблокировать, деньги с них преступники не успели снять.