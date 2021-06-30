ЦБ порекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов

Займы граждан и субъектов МСП продолжат реструктуризировать до 1 октября 2021 года, сообщают в Банке России.

Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам.

Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд.

Банк России также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО «Корпорация «МСП». Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте Корпорации МСП.