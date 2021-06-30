Кобзев поручил раз и навсегда определиться, какие дома в Приангарье являются памятниками

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что поручил в ближайшие годы проверить все объекты культурного наследия и выяснить, какие из них являются памятниками, какие – нет.

«Все выявленные объекты находятся в 36 муниципалитетах. В год будем осматривать по 500-600 строений. В первую очередь те, что находятся в туристических местах, а еще аварийные многоквартирные дома. Надо понять, можем ли мы их отремонтировать или лучше расселить», – отметил глава региона.

Дальше, по словам Кобзева, такие дома планируется продавать для восстановления, после чего в них могут быть открыты гостиницы или рестораны. Здания, согласно обязательному условию, будут восстановлены с сохранением исторического облика.

В ближайшие дни будет составлен список 500 зданий, которые будут обследованы в первую очередь.

По информации властей, сейчас в регионе чуть менее 4,5 тысячи выявленных объектов культурного наследия.