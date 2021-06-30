Иркутская область увеличила налоговые поступления в бюджет страны

За пять месяцев текущего года в Иркутской области темп поступлений в консолидированный бюджет страны составляет 134%: на сумму от 3 до 4 млрд рублей, сообщают в пресс-службе ФНС.

Повысились показатели по каждому из налогов – на прибыль, НДПИ, НДФЛ и НДС, почти на 2 млрд рублей больше поступило налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов.

Меры налогового администрирования, а также введение налога на дополнительных доход и изменение местонахождения одного из крупнейших предприятий нефтедобычи принесли в бюджет в общей сумме около 4 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей получены в результате доначислений в рамках контрольной работы налоговых органов и взысканий при урегулировании имеющейся задолженности.