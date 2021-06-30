Крупнейший пожар в Иркутской области ликвидирован

Его площадь составляла 32,5 тыс. гектар, сообщают в администрации.

Сегодня удалось ликвидировать крупный пожар в труднодоступной местности Катангского района. Всего на его тушении было задействовано 275 человек и более тридцати единиц наземной техники. Также было дополнительно привлечено 200 пожарных-десантников федерального резерва, самолет Ил-76 – танкер и два вертолета МЧС России с водосливными устройствами. Для борьбы со стихией задействовали самолет-зондировщик АН-26 «Циклон», с помощью которого на месте пожара были вызваны искусственные осадки. Площадь пожара составила 32508 га.

– Это был один из самых крупных пожаров. Ликвидировав его, мы уменьшили площадь пожаров до 8 248 гектаров. Сейчас силы и средства, которые были задействованы в Катангском районе будут направлены для локализации и ликвидации других действующих пожаров на территории региона. Подчеркну также, что нам удалось стабилизировать ситуацию в Бодайбинском районе. Там сегодня снят режим ЧС, – сказал губернатор.

Напомним, режим в ЧС Бодайбинском районе действовал с 24 июня. На тот момент в районе было зарегистрировано 10 лесных пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона в территории было зафиксировано 23 лесных пожара. В настоящее время 8 локализованы, 15 ликвидированы.