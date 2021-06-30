Готовность школьных пищеблоков проверили в Иркутской области

Мониторинг провели в школах Иркутска, Осинского, Нукутского, Заларинского, Боханского районов. В этих муниципальных образованиях в 2020 году Роспотребнадзор не согласовал готовность нескольких школ для организации питания, сообщают в администрации области.

Для создания соответствующих требованиям условий из областного бюджета было выделено 188 млн рублей. На эти средства устанавливаются модульные столовые, проводится капитальный ремонт пищеблоков, приобретается технологическое оборудование и мебель.

Выездные проверки готовности пищеблоков показали, что в Нукутском районе поставленные задачи решены полностью. В июле завершатся работы в Осинском, Заларинском, Боханском районах и в Иркутске.

Напомним, что по инициативе Владимира Путина, озвученной в январе прошлого года в ходе послания Федеральному Собранию Российской Федерации, с 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальной школы в Иркутской области обеспечены бесплатным горячим здоровым питанием. Средства на питание выделяются из федерального бюджета.