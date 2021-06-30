Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Для вакцинации от коронавируса в России не требуется сдавать анализ на наличие антител, заявил Минздрав РФ. Ведомство утвердило временные рекомендации о порядке проведения вакцинации от COVID-19 и направило их в регионы, сообщает «РИА Новости».
В рекомендациях говорится:
- вакцинация проводится без необходимости анализов на антитела или вне зависимости от наличия антител;
- проводить вакцинацию и ревакцинацию можно любой зарегистрированной в России вакциной;
- если после первой прививки выявят «серьезные нежелательные явления», то повторную вакцинацию можно провести другим препаратом (о каких побочных явлениях идет речь, не уточняется);
- после достижения коллективного иммунитета (когда будет привито 60% населения) вакцинация будет проходить в плановом режиме раз в год;
- по желанию граждане смогут пройти вакцинацию или ревакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.