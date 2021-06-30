Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от COVID-19

Для вакцинации от коронавируса в России не требуется сдавать анализ на наличие антител, заявил Минздрав РФ. Ведомство утвердило временные рекомендации о порядке проведения вакцинации от COVID-19 и направило их в регионы, сообщает «РИА Новости».

В рекомендациях говорится: