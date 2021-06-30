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Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Для вакцинации от коронавируса в России не требуется сдавать анализ на наличие антител, заявил Минздрав РФ. Ведомство утвердило временные рекомендации о порядке проведения вакцинации от COVID-19 и направило их в регионы, сообщает «РИА Новости».

В рекомендациях говорится:

  • вакцинация проводится без необходимости анализов на антитела или вне зависимости от наличия антител;
  • проводить вакцинацию и ревакцинацию можно любой зарегистрированной в России вакциной;
  • если после первой прививки выявят «серьезные нежелательные явления», то повторную вакцинацию можно провести другим препаратом (о каких побочных явлениях идет речь, не уточняется);
  • после достижения коллективного иммунитета (когда будет привито 60% населения) вакцинация будет проходить в плановом режиме раз в год;
  • по желанию граждане смогут пройти вакцинацию или ревакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной вакцинации.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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