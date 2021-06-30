Что важно знать о вакцинации пожилых людей от коронавируса

Гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова отвечают на часто задаваемые вопросы о вакцинации пожилых людей от COVID-19:
1. Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать для вакцинации пожилого человека?
– Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на территории РФ вакциной.
2. Стоит ли делать прививку долгожителям?
– Очень пожилой возраст, наличие гериатрических синдромов и множественных хронических заболеваний не являются противопоказаниями для вакцинации, но перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
3. Может ли прививка усугубить течение хронического заболевания?
– Нет, но вакцинироваться следует в период ремиссии хронического заболевания.
4. Является ли онкология или сахарный диабет у пожилых противопоказанием к вакцинации?
– Нет, не является.
5. Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями легких?
– При любом хроническом заболевании в стадии компенсации вакцинация разрешена.
6. Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации у пожилых людей?
– У пожилых людей прививка переносится хорошо. В редких случаях на 1-2 сутки после вакцинации может возникнуть слабость, общее недомогание, незначительное повышение температуры, неприятные ощущения в области инъекции.
7. Когда после вакцинации появляется иммунитет у пожилых людей?
- Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и даже месяцев после вакцинации, поэтому сразу после введения первого компонента вакцины и 4 недели после введения второго компонента необходимо особо внимательно относиться к мерам защиты: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
8. Насколько длительным будет иммунитет после вакцинации?
– В настоящее время этот вопрос изучается. Предположительно иммунитет может сохраняться от 6 месяцев до 2-х лет.
9. При аллергической реакции на лекарственные препараты можно ли вакцинировать пожилых людей?
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– Противопоказанием к вакцинации может быть тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе. Аллергическая реакция на лекарственные препараты не является противопоказанием к вакцинации.
10. Нужна ли подготовка перед вакцинацией для пожилых людей?
– Специальная подготовка перед вакцинацией не нужна.
11. Нужно ли определять антитела перед вакцинацией не болевшим?
– Не нужно.
12. Пациенты с деменцией, получающие транквилизаторы, могут быть привиты?
– Да.
13. Какие еще прививки необходимо делать пожилым людям?
– Пожилым людям необходимо прививаться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, куда входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.