Путин против обязательной вакцинации

Президент России Владимир Путин не поддерживает обязательную вакцинацию, сообщил он во время прямой линии.

«Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения», – заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что в национальный план вакцинация против COVID-19 не попала, при этом руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из группы риска.

Но увольнять человека за отказ от вакцинации от коронавируса при наличии противопоказаний незаконно, считает Владимир Путин во время прямой линии. Ранее власти нескольких регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников, в том числе занятых в сфере услуг, торговли, образования, здравоохранения, транспорта.

– Это незаконно – сразу могу сказать. Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права, – сказал Владимир Путин.