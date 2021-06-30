Путин прокомментировал возможность введения нового локдауна

Введение в ряде регионов ограничительных мер направлено на то, чтобы предотвратить введение полного локдауна, сообщил Владимир Путин во время прямой линии. По словам президента, в России от коронавируса привились 20-23 млн человек. Это составляет 13-15% населения страны.

– Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией, – подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.

Напомним, что с 29 июня по 26 июля в Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией – ограничена работа общепита, фитнес индустрии, запрещены массовые мероприятия Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.