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13 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка

13 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка, теперь на данных офисах будет вывеска «Совкомбанк», говорится в сообщении банка Восточный.

Список офисов Совкомбанка:

  • г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 11, пом.123
  • г. Барнаул, пр. Ленина, д. 42, пом. Н5
  • г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д.46
  • г. Краснодар, Карасунский округ, ул.Сормовская, дом 22,  пом. 11
  • г. Краснодар, улица Ленина/Рашпилевская, д. 36/4
  • г. Москва, пр. Новоясеневский, вл. 2Б, строен. 2
  • г. Пермь, ул. Веденеева, д.51
  • г. Серов, ул. Ленина, д.152, пом. №4
  • г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.23/4
  • г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 26
  • г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.9, пом. №1
  • г. Советск, ул. Победы, д.32, пом. б
  • г. Челябинск, ул. Воровского, д.11

/ Сибирское Информационное Агентство /
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