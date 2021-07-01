13 офисов банка Восточный по всей России становятся отделениями Совкомбанка, теперь на данных офисах будет вывеска «Совкомбанк», говорится в сообщении банка Восточный.
Список офисов Совкомбанка:
- г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 11, пом.123
- г. Барнаул, пр. Ленина, д. 42, пом. Н5
- г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д.46
- г. Краснодар, Карасунский округ, ул.Сормовская, дом 22, пом. 11
- г. Краснодар, улица Ленина/Рашпилевская, д. 36/4
- г. Москва, пр. Новоясеневский, вл. 2Б, строен. 2
- г. Пермь, ул. Веденеева, д.51
- г. Серов, ул. Ленина, д.152, пом. №4
- г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.23/4
- г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 26
- г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.9, пом. №1
- г. Советск, ул. Победы, д.32, пом. б
- г. Челябинск, ул. Воровского, д.11