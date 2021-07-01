Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингу Примсоцбанка

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Примсоцбанка на уровне «BB». Прогноз по рейтингу изменился с негативного на стабильный.



«Стабильный» прогноз отражает ожидания Fitch Ratings, что показатели банка будут оставаться стабильными в среднесрочной перспективе. Рейтинг устойчивости отражает длительную историю высокой прибыльности в течение экономического цикла, стабильные капитализацию и профиль фондирования. Качество активов банка остаётся стабильным, а прибыльность до отчислений под обесценение и запас капитала обеспечивает банку приемлемую способность покрывать убытки, связанные с обусловленным пандемией потенциальным увеличением стоимости риска. С полной информацией об изменениях можно ознакомиться на сайте агентства.



— Пересмотр прогноза был ожидаем, и это, безусловно, отражает признание успехов банка в его деятельности в весьма непростых экономических условиях. Банк очень неплохо прошел сложный «пандемийный» 2020-й год, сумев не только вырасти по активам, но и сохранить их качество, а также прибыльность бизнеса, — комментирует оценку агентства Заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимир Владимирович Потапов.



Как отмечают в пресс-службе кредитной организации, Примсоцбанк занимает ведущие позиции общероссийском рынке по многим направлениям банковской деятельности. Так, 28 апреля 2021 г. RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Примсоцбанку на уровне ruВВВ+ с позитивным прогнозом. По версии Forbes Примсоцбанк занимает 43 место в ТОП-100 самых надёжных банков России, а по итогам первого квартала 2021 года занимает 69-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

