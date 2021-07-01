Райффайзенбанк: малому бизнесу сложнее всего нанимать финансовых и ИТ-специалистов

Малому бизнесу сложно конкурировать с большими компаниями по зарплатам и корпоративной культуре, что приводит к проблемам в найме, показал опрос Райффайзенбанка. Труднее всего небольшому проекту нанять специалистов в сфере ИТ и финансов. Найм неподходящего сотрудника чаще всего оборачивается убытками и конфликтами в коллективе.

Самые сложные задачи в работе малого бизнеса — это бухгалтерия, продажи и найм сотрудников. Каждый третий предприниматель постоянно сталкивается с проблемами в этих сферах. Отдать задачи на аутсорс получается не всегда — многие владельцы бизнеса изучают информацию, чтобы решать их самостоятельно. Каждый пятый опрошенный предпочитает найти профильного специалиста, а 10% — специальный сервис, который закроет потребность.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Когда речь заходит о найме, наибольшие трудности у малого бизнеса вызывает поиск и оценка навыков кандидата. Каждый десятый заявил о сложностях в кадровом учете и обороте документов. Предприниматели указывают и на такие вызовы, как трудности с обучением, текучка кадров, отсутствие квалифицированных кадров на рынке и др.

Во многом это связано с невозможностью конкурировать по зарплате и корпоративной культуре с большими компаниями, заявили участники опроса. Многие столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров. Кроме того, хороший сотрудник дорого обходится бизнесу — у небольших компаний нет соцпакета, а налоги и отчисления в фонды становятся ощутимой нагрузкой.

«Малый бизнес ограничен в IT-ресурсах , поэтому большую часть задач предприниматели решают через фриланс или знакомых. У такого подхода множество проблем: часто не исполняются сроки и результат получается низкого качества. Поэтому мы постоянно развиваем цифровые инструменты, которые позволят предпринимателю обойтись без привлечения внешних IT-специалистов . Например, мы разработали очень простой инструмент для запуска приема карт к оплате на сайте компании. Если раньше для этого требовалась неделя работы опытных разработчиков, то теперь с помощью нашего инструмента это можно сделать за день без привлечения профессионалов. Такие решения помогают предпринимателю фокусироваться на главном — на своем бизнесе», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Искать сотрудников непросто в двух сферах — это ИТ и финансы. Почти четверть малых бизнесов нуждается в таких специалистах. Также непросто найти в команду операционного директора, который наладит процессы в компании, и менеджера продукта.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Неудачный найм может нанести бизнесу значительный ущерб. В среднем, это обойдется проекту как минимум в 300 тыс. рублей, считает Никита Меркуданов, основатель сервиса Аура. «Абсолютно у всех компаний в сегменте малого бизнеса есть проблемы с набором квалифицированного персонала. При этом воронкой подбора 90% не управляют — не смотрят цифры по этапам воронки, не управляют процессом подбора. Когда компания преодолевает планку в 50 человек, старые правила перестают работать. Руководители не всегда готовы привлекать сторонних консультантов для отстройки процессов внутри, а своих ресурсов уже не хватает. При этом образовавшийся риск — это повышенный стресс у сотрудников, и как следствие выгорание и повышение текучки», — отметил Никита Меркуданов.