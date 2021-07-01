Путин объяснил резкий рост цен на продукты

В обращении гражданка России спросила главу государства, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови, сообщает РБК.

Главе государства задали вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. В качестве примера автор вопроса показал ценники из магазина, где бананы стоят 78 руб. за килограмм, а морковь – 110 руб.

Президент сообщил, что в России не хватает своих фруктов и овощей для удовлетворения потребительского спроса. Поэтому их вынуждены завозить из-за рубежа.

Подорожание продуктов он назвал общемировым трендом, а рост цен на продукты в России является следствием мировых тенденций на рынках.

«Смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие – везде так происходит», – сообщил Путин.