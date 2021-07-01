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Браконьеры незаконно выловили рыбы на миллион рублей в Бурятии

В весельной лодке находилось 295 омулей и 6 хариусов, выловленная при помощи рыболовных сетей, сообщают в пресс-службе транспортной полиции Восточной Сибири.

Правоохранители задержали двух 30-летних ранее судимых местных жителей, которые дали признательные показания. Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьеров, составила более 1 млн 80 тыс. рублей.

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.

Транспортная полиция Восточной Сибири напоминает, что с 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещен. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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