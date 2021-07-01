Летние сельские спортивные игры Иркутской области пройдут в Нукутском районе

Они пройдут со 2 по 4 июля. Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

– По итогам областного этапа будет сформирована сборная команда Приангарья для участия в XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх, которые планируется провести с 17 по 22 июля в Пензе, – отметил Павел Богатырев.

В рамках летних сельских спортивных игр Иркутской области пройдут соревнования по волейболу, легкой атлетике, полиатлону, городошному спорту, перетягиванию каната, а также состоятся соревнования дояров и механизаторов. Итоги будут подводиться в личном, командном и общекомандном зачетах.

Программа соревнований по легкой атлетике включает в себя бег на 1500 и 3000 метров для мужчин, 800 и 1500 метров для женщин, а также смешанную эстафету 4х400 метров. Соревнования по полиатлону проводятся по программе летнего троеборья: пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на 2000 метров для мужчин и 1000 метров для женщин.

Соревнования дояров проводятся также по программе троеборья: бег (для мужчин предусмотрена дистанция 500 м, для женщин – 300 м), сборка и разборка доильного аппарата, упражнения силовой гимнастики. Соревнования механизаторов включают в себя бег и упражнения силовой гимнастики, дополнительно предусмотрены состязания по вождению трактора по заданной трассе (выезд из гаража, проезд змейкой, сцепка прицепа, постановка трактора в гараж).