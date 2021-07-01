Недельные расходы россиян продолжают сокращаться в июне третью неделю подряд

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 21 по 27 июня 2021 года недельные расходы россиян сократились до уровня 4518 рублей, что на 5,9% (282 рубля) меньше показателя предыдущей недели, и на 0,5% (24 рубля) меньше размера недельных расходов 24-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе они показали падение на 5,2% (247 рублей).

Из-за аномальной погоды в части регионов России, а также возросших рисков заражения коронавирусом, россияне немного сократили свой средний чек.