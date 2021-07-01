Андрей Южаков назначен заместителем мэра Иркутска

Кадровые изменения вступили в силу 1 июля. Ранее, он занимал должность заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска, сообщают в мэрии.

Исполнять обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска будет Елена Войцехович. До настоящего времени она занимала должность старшего помощника прокурора города Иркутска. Ранее, с 1997 по 2012 год возглавляла аппарат администрации Иркутска. С июня 2012 по май 2017 была председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска.