Три иркутских школьника получили 100 баллов по двум предметам ЕГЭ

Это выпускницы школ №18 и №30 и выпускник гимназии №1, сообщают в мэрии.

Ученица школы №18 Манзар Сулейманова сдала на «высшую» оценку экзамены по русскому языку и химии. Выпускница СОШ №30 Арина Качуренко написала на 100 баллов ЕГЭ по русскому и литературе. А выпускник иркутской гимназии №1 Владислав Самсонов стал «стобалльником» по русскому языку и физике.

Владислав Самсонов собирается изучать программирование в одном из столичных вузов. Арина Качуренко рассказала, что планирует стать журналистом. Манзар Сулейманова планирует поступать в медицинский вуз.

Начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин поблагодарил учителей «стобалльников» и отметил, что благодаря педагогам «высоких» результатов добиваются ученики не только учреждений с углубленным изучением предметов, но и обычных общеобразовательных школ города.

Напомним, основной этап ЕГЭ уже завершился для иркутских выпускников. На этой неделе проходят экзамены в рамках резервного этапа. Результаты по биологии и иностранному языку будут известны позднее. Всего по результатам ЕГЭ 100 баллов набрали 27 выпускников столицы Приангарья. По таким предметам, как химия, литература, география, русский язык, профильный уровень математики, обществознание, физика и история.