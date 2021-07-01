Пенсионный фонд начал принимать заявления на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Также пособие положено законным представителям, если ребенок остался сиротой в связи со смертью единственного родителя, сообщают в ПФР.

Еще одна категория граждан, которые могут претендовать на данную выплату – это родители и законные представители ребенка, в отношении которого есть судебное решение об уплате алиментов вторым родителем. И в данном случае неважно, платит второй родитель алименты или нет, важно наличие судебного решения и исполнительного листа.

Обязательным условием будет являться размер дохода семьи. Он не должен превышать размера прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. В Иркутской области в 2021 году эта сумма – 12 243 рубля. Размер самой выплаты составит – 6379,5 рублей (50 процентов прожиточного минимума для детей в Иркутской области в 2021 году). Размер выплаты ежегодно пересматривается с 1 января с учетом изменения величины прожиточного минимума в регионе. Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. Подать новое заявление необходимо за месяц до истечения срока.

Обращаться за выплатой можно двумя способами:

Дистанционно онлайн, через портал Госуслуг. Уведомление о статусе рассмотрения заявления поступит там же.

Лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Если по заявлению принято положительное решение, средства органы ПФР перечислят без дополнительного уведомления. Если вынесено отказное решение, заявителю будет направлено уведомление с обоснованием причин.