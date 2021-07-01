«Слата» запустила акцию «Нашествие миньонов»

Во всех супермаркетах «Слата» началась новая акция лояльности «Нашествие миньонов». Акция стартовала 1 июля и продлится до 29 сентября 2021 года, обмен буклетов на игрушки со скидкой будет производиться до 10 октября 2021, сообщили в компании.

– Наши покупателям очень понравились накопительные акции «Витаминные друзья», первый и второй выпуск, и мы решили сделать подарок для наших клиентов и запустить новую коллекцию, в которой вновь фрукты и овощи, но уже в виде ярких мягких игрушек-миньонов. В коллекции 7 игрушек: Джерри-томат, Карл-яблоко, Боб-клубника, Тим-морковь, Дейв-перец, Кевин-банан, Том-ананас. Все игрушки лицензированы и сертифицированы. Помимо фишечной коллекции из 7 миньонов, в продаже отдельно будут представлены 4 вида миньонов-антистрессов, – рассказала об акции руководитель департамента по PR сети супермаркетов «Слата» - Яна Абалымова.

В сети подчеркнули, что в этот раз немного изменились условия акции. Выдача наклеек осуществляется за каждые 450 рублей в чеке. Соберите 15 наклеек и получите игрушку с 50% скидкой за 499 руб., за 50 наклеек – можно получить игрушку с 90% скидкой всего за 99 руб. Сохранилась механика получения дополнительных фишек за покупку товаров-партеров, которые отдельно выделены на полках специальными ценниками.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте сети супермаркетов www.slata.ru