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Землетрясение зафиксировали на Байкале

Толчки в 3 балла ощущались в Хужире.

Байкальская геофизическая служба РАН сообщила на официальном сайте, что сейсмособытие в Иркутской области произошло утром (5:52 по местному времени) 1 июля. Эпицентр толчков был на Байкале.

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Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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