В России запустили новые выплаты для беременным женщинам

Право на выплату имеют женщины, которые встали на учет в медицинское учреждение на сроке до 12 недель беременности, сообщают в ПФР.

Также важным условием является размер дохода на каждого члена семьи – он не должен превышать прожиточного минимума в регионе на 2021 год. В Иркутской области эта сумма составляет 12 243 рубля. Размер самой выплаты – 6 506 рублей (50 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения в Иркутской области в 2021 году).

Пособие назначается с месяца подачи заявления, а саму выплату беременная женщина начнет получать только с 12-ой недели беременности и до месяца родов либо прерывания беременности. Сумма будет рассчитана с учетом месяца, в котором она подала заявление на выплату. К примеру, беременная в 6 недель в июле 2021 года встала на учет и сразу же подала заявление на выплату. Как только у нее наступит 12 неделя беременности, Пенсионный фонд произведет выплату сразу за 2 месяца. Тех, кто встал на учет в ранние сроки беременности до 1 июля, выплата будет назначена только с 1 июля 2021 года.

Обращаться за выплатой можно двумя способами: