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Смертность от коронавируса в Иркутской области остается на высоком уровне

1 июля зафиксировали 25 летальных случаев от новой инфекции.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 596 человек. За последние сутки – у 287.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 4 837 человек (+128).

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Напомним, что с 29 июня по 26 июля в Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией – ограничена работа общепита, фитнес индустрии, запрещены массовые мероприятия Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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