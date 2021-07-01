Смертность от коронавируса в Иркутской области остается на высоком уровне

1 июля зафиксировали 25 летальных случаев от новой инфекции.

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 596 человек. За последние сутки – у 287.

Число госпитализированных в больницы увеличилось до 4 837 человек (+128).

Напомним, что с 29 июня по 26 июля в Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией – ограничена работа общепита, фитнес индустрии, запрещены массовые мероприятия Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.