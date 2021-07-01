Почти половина жителей Иркутской области считают, что стали лучше питаться на «удаленке»

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Сибири, в том числе из Иркутской области, и выяснила, как изменилось качество их питания на «удаленке» по сравнению с офисом.

Почти у половины опрошенных иркутян, которые работают в гибридном формате или полностью в удаленном режиме улучшилось качество питания (47%), еще 40% считают, что все осталось без изменений, и лишь 13% сообщили, что дома стали питаться хуже.

62% отметили, что их рацион стал более разнообразным, чем в офисе.

Почти половина жителей региона имеют опыт заказов готовой еды на дом (48%), еще 26% хотели бы попробовать еду на заказ. Но, несмотря на это, основной части соискателей (70%) очень нравится пища, приготовленная дома.

Высокую оценку качеству готовой еды (4 и 5) поставили 47% жителей области, тогда как домашнее питание так оценили 91% соискателей.

Также половине респондентов (50%) нравится готовить. При удаленном режиме работы у 56% из них стало больше времени на приготовление еды дома.

Еще один плюс домашних обедов – у большей части опрошенных из Иркутской области сократились расходы на питание по сравнению с тем, когда они работали в офисе. Основная часть опрошенных (54%) тратит на них до 10 тысяч рублей в месяц.

Любопытно, что на вопрос «скучаете ли вы по обедам с коллегами», подавляющее большинство работников (76%) ответили отрицательно.