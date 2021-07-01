Министром транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области назначен Максим Лобанов

Указ вступил в силу 1 июля.

Максим Лобанов окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Экономист-менеджер» по направлению строительство и магистратуру по государственному и муниципальному управлению, сообщают в администрации области.

С 2009 до середины 2013 года работал специалистом сметного отдела, заместителем начальника строительно-финансового отдела частной компании.

Осенью 2013 года стал сотрудником министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Был специалистом, затем начальником отдела капитальных вложений в управлении капитального строительства.

С апреля 2018 по май 2020 года являлся генеральным директором акционерного общества «Региональный информационный центр Иркутской области».

В июне 2020 года назначен заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в марте 2021 года стал первым заместителем министра. Занимал эту должность до 30 июня 2021 года.