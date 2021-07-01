Новости

Производители молочной продукции могут получить льготные кредиты для организации маркировки

Кредит рассчитан на срок от двух до пяти лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. 

Максимальная ставка по кредитам – не более 5%. Кредиты предоставляются уполномоченными банками, отобранными Минсельхозом России. 

Займы сельхозтоваропроизводителям для организации процесса маркировки предоставляют также Фонд микрокредитования Иркутской области и Фонд развития промышленности региона.  

Напомним, правительством Российской Федерации в декабре 2020 года утверждены правила введения системы обязательной маркировки молочной продукции средствами идентификации (кодами). Документ предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки. В частности, с 1 июня 2021 года введена маркировка для сыров и мороженого. Товаропроизводителям на выбор предлагаются три варианта нанесения кодов: прямое нанесение на производственной линии, этикетирование и нанесение в типографии.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании