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Ревакцинация от коронавируса стартовала в Москве

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В обычных условиях она будет проводиться раз в год.

Сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

Напомним, в России ревакцинация от коронавируса будет разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации. После стабилизации эпидемиологической обстановки, по его словам, будет рекомендовано вакцинироваться раз в год.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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