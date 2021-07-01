Ревакцинация от коронавируса стартовала в Москве

В обычных условиях она будет проводиться раз в год.

Сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

Напомним, в России ревакцинация от коронавируса будет разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации. После стабилизации эпидемиологической обстановки, по его словам, будет рекомендовано вакцинироваться раз в год.