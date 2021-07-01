Господдержку получили более 26 тысяч предпринимателей Иркутской области

Только в прошлом году предприниматели получили триллион рублей, сообщают в администрации области.

В Иркутской области более 87 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодные налоговые поступления от бизнеса в консолидированный бюджет региона составляют более 9 млрд рублей (5,4 % от объема налоговых доходов бюджета).



Только Фонд микрокредитования Иркутской области реализует 24 программы льготного кредитования, 17 из них привязаны к ключевой ставке Банка России (не более 5,5 % годовых). В том числе, Фондом разработаны и реализуются три региональные программы микрокредитования с льготными процентными ставками для победителей региональных конкурсов «Сделано в Приангарье» и «100 лучших товаров России» (3% годовых); для предпринимателей, которые занимаются производством, переработкой и маркировкой молочной продукции, минеральной воды (4 % годовых), а также для представителей бизнеса, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области (1 % годовых).

Также в Приангарье реализуется региональный проект по созданию благоприятных условий для самозанятых. Кстати, на сегодня в регионе таковых зарегистрировано более 24 тысяч.

Финансовую поддержку в виде гранта в размере до 500 тыс. рублей в Иркутской области в 2021 году смогут получить предприниматели, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества.