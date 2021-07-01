Директора иркутского центра помощи детям отстранили от должности

Решение принял и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Иркутской области Дмитрия Вастьянова, сообщили в администрации Иркутской области.

С завтрашнего дня Витько Ольга Викторовна отстранена от должности директора учреждения. Для организации деятельности, урегулирования конфликта в коллективе и контроля за предоставлением услуг семьям с детьми в учреждение направлен сотрудник министерства, курирующий организации для детей-сирот.

С 16 июня воспитанники центра выехали на свою загородную летнюю дачу, где есть самостоятельный руководитель. Там дети будут находиться до середины августа.

В апреле 2021 года в приемную президента в Иркутской области поступили обращения граждан о халатной работе руководителя центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска».

На основании обращений ведомство провело служебное расследование в рамках своих компетенций. Материалы служебного расследования были переданы в следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска. Министерство не снимает с контроля сложившуюся ситуацию в подведомственном учреждении.