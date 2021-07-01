En+ Group завершает прием заявок на участие в стипендиальной программе для одаренных студентов

Принять участие могут студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей: энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. Последний день приема заявок – 5 июля 2021 года, сообщают в пресс-службе.

К участию приглашаются студенты следующих вузов:

Иркутский национальный исследовательский технический университет;

Иркутский энергетический колледж;

Братский индустриально-металлургический техникум;

Братский государственный университет;

Сибирский федеральный университет, структурное подразделение «Институт цветных металлов и материаловедения»;

Красноярский индустриально-металлургический техникум;

Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий;

Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева;

Сибирский федеральный университет» структурное подразделение Политехнический институт;

Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса;

Назаровский энергостроительный техникум;

Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. Бочкина;

Сибирский федеральный университет, Саяно-Шушенский филиал;

Саяногорский политехнический техникум;

Кузнецкий металлургический техникум;

Уральский государственный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;

Каменск-Уральский политехнический колледж;

Краснотурьинский индустриальный колледж;

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева;

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления;

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина;

Южно-Уральский государственный университет, филиал в Миассе;

Миасский машиностроительный колледж;

Кандалакшский индустриальный колледж;

Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина;

Волгоградский государственный технический университет.

Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет».

Подать заявку на участие можно на портале.