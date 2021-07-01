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En+ Group завершает прием заявок на участие в стипендиальной программе для одаренных студентов

Принять участие могут студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей: энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. Последний день приема заявок – 5 июля 2021 года, сообщают в пресс-службе.

К участию приглашаются студенты следующих вузов:  

  • Иркутский национальный исследовательский технический университет; 
  • Иркутский энергетический колледж; 
  • Братский индустриально-металлургический техникум; 
  • Братский государственный университет; 
  • Сибирский федеральный университет, структурное подразделение «Институт цветных металлов и материаловедения»; 
  • Красноярский индустриально-металлургический техникум; 
  • Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий; 
  • Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева; 
  • Сибирский федеральный университет» структурное подразделение Политехнический институт; 
  • Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса; 
  • Назаровский энергостроительный техникум; 
  • Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. Бочкина; 
  • Сибирский федеральный университет, Саяно-Шушенский филиал; 
  • Саяногорский политехнический техникум; 
  • Кузнецкий металлургический техникум; 
  • Уральский государственный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
  • Каменск-Уральский политехнический колледж; 
  • Краснотурьинский индустриальный колледж; 
  • Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева; 
  • Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления; 
  • Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина; 
  • Южно-Уральский государственный университет, филиал в Миассе; 
  • Миасский машиностроительный колледж; 
  • Кандалакшский индустриальный колледж; 
  • Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина; 
  • Волгоградский государственный технический университет. 

Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет». 

Подать заявку на участие можно на портале.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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