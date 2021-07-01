En+ Group завершает прием заявок на участие в стипендиальной программе для одаренных студентов

Принять участие могут студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей: энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. Последний день приема заявок – 5 июля 2021 года, сообщают в пресс-службе.
К участию приглашаются студенты следующих вузов:
- Иркутский национальный исследовательский технический университет;
- Иркутский энергетический колледж;
- Братский индустриально-металлургический техникум;
- Братский государственный университет;
- Сибирский федеральный университет, структурное подразделение «Институт цветных металлов и материаловедения»;
- Красноярский индустриально-металлургический техникум;
- Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий;
- Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева;
- Сибирский федеральный университет» структурное подразделение Политехнический институт;
- Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса;
- Назаровский энергостроительный техникум;
- Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. Бочкина;
- Сибирский федеральный университет, Саяно-Шушенский филиал;
- Саяногорский политехнический техникум;
- Кузнецкий металлургический техникум;
- Уральский государственный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
- Каменск-Уральский политехнический колледж;
- Краснотурьинский индустриальный колледж;
- Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева;
- Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления;
- Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина;
- Южно-Уральский государственный университет, филиал в Миассе;
- Миасский машиностроительный колледж;
- Кандалакшский индустриальный колледж;
- Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина;
- Волгоградский государственный технический университет.
Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тысяч рублей в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тысяч рублей в месяц. Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет».
Подать заявку на участие можно на портале.