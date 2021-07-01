Начни иначе - одна из лучших практик в области ЦУР

Всероссийская конкурсная программа поддержки предпринимателей в сфере инклюзии Росбанка и Impact Hub Moscow «Начни иначе» вошла в число лучших практик мира в области целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, сообщают в пресс-службе Росбанка.

17 целей ООН формируют глобальную повестку устойчивого развития на период до 2030 года для обеспечения мира и процветания людей и планеты.

В конце 2020 года департамент ООН по экономическим и социальным вопросам объявил 2-й открытый конкурс на лучшие практики, примеры успеха и извлеченные уроки в области ЦУР. Цель этого призыва состояла в том, чтобы осветить примеры передовой практики, в том числе те, которые могут быть воспроизведены другими участниками по всему миру.

На конкурс было подано порядка 700 заявок. Экспертная группа отметила 464 лучших проекта, способствующих достижению ЦУР, 16 из них – из России. Все практики представлены в онлайн-базе sdgs.un.org.

Цель программы «Начни иначе» – помощь социальным предпринимателям и НКО в создании финансово устойчивых бизнес-моделей и поиске новых возможностей для развития и роста. За 3 года работы было получено почти 500 заявок из более чем 70 регионов России. С 2018 года в акселерационной программе приняли участие более 40 социальных предприятий и НКО, которые трудоустраивают людей из числа уязвимых групп, либо создают для них товары и услуги, а также возможности для социализации. 24 из них вышли на самоокупаемость за время прохождения обучения.

«Развивая программу «Начни иначе», мы стремимся к созданию более инклюзивного общества и сокращению неравенства, а также к социальной и экономической интеграции уязвимых групп. Мы верим, что один из самых коротких путей для достижения наших целей – повышение финансовой устойчивости предпринимательских инициатив через образование и наставничество. Все, что мы создаем в этой программе, направлено на достижение четырех из 17-ти ЦУР. Благодарим экспертов за высокую оценку. Надеемся, наш опыт будет полезен многим коммерческим и некоммерческим организациям в России и других странах мира», - прокомментировал председатель правления Росбанка Илья Поляков.