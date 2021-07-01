124 человека заболели коронавирусом в Иркутске

За три дня прирост увеличился вдвое.
Согласно данным оперштаба, общее число больных на 1 июля в Иркутской области составляет 74,5 тыс.
Из 287 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 124 (всего 26 887),
- в Ангарске – 48 (всего 7 635),
- в Иркутском районе – 35 (5 218),
- в Усть-Илимске – 21 (всего 4 852),
- в Шелеховском районе – 17 (1 046).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 26 887,
- Ангарск – 7 635,
- Иркутский район – 5 218,
- Усть-Илимск – 4 852,
- Братск – 4 047.
Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.