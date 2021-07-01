124 человека заболели коронавирусом в Иркутске

За три дня прирост увеличился вдвое.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 1 июля в Иркутской области составляет 74,5 тыс.

Из 287 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 124 (всего 26 887),

в Ангарске – 48 (всего 7 635),

в Иркутском районе – 35 (5 218),

в Усть-Илимске – 21 (всего 4 852),

в Шелеховском районе – 17 (1 046).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 26 887,

Ангарск – 7 635,

Иркутский район – 5 218,

Усть-Илимск – 4 852,

Братск – 4 047.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.