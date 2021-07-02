Информационно-аналитический центр «Альпари» подписал договор о сотрудничестве с ВТБ Капитал Форекс

Информационно-аналитический центр «Альпари» объявляет о запуске нового учебного курса «Успешный старт на рынке Форекс» в сотрудничестве с ВТБ Капитал Форекс, сообщают в компании.

Курс разработан в ИАЦ «Альпари» для начинающих трейдеров и включает в себя основные понятия и навыки, необходимые для работы на современном внебиржевом валютном рынке. ВТБ Капитал Форекс — первый лицензированный форекс-дилер из банковского сектора РФ, поэтому отдельное внимание на курсе уделяется именно теме регулирования рынка форекс в Российской Федерации.

Однозначно оценить механизм форекс регулирования в России непрофессионалу достаточно сложно, но благодаря опыту специалистов ИАЦ «Альпари» начинающий трейдер сможет разобраться в нюансах работы на рынке форекс, поймет, как выбрать брокера и какие преференции можно получить, сотрудничая с лицензированным российским форекс-дилером.

Основной концепцией, которой придерживались эксперты ИАЦ «Альпари» в процессе разработки курса, стало рациональное сочетание теории и практических навыков.

Александр Чеботарев, директор по маркетингу и развитию Информационно-аналитического центра «Альпари»: «Мы рады, что опыт и знания специалистов ИАЦ «Альпари» помогут грамотно и осознанно использовать возможности внебиржевого валютного рынка начинающим инвесторам. Наша цель - повышение финансовой грамотности. Уровень экспертной аналитики показывает, что правильная подача материала повышает успешность торговли. Еще раз благодарим коллег из ВТБ Капитал Форекс за интересный и перспективный формат взаимодействия. Прогнозируем, что тренд на долгосрочное сотрудничество останется неизменным».

Владимир Костюков, заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс:

«Важно, чтобы приходящие на рынок начинающие трейдеры получали базовые знания и навыки, необходимые для успешной работы, а также надежного форекс-дилера в партнеры. В России всего три компании с лицензией ЦБ. Мы рады развивать сотрудничество с ИАЦ «Альпари», чтобы обеспечить новичкам безопасную работу в российском правовом поле, обезопасить их от рискованной деятельности оффшорных компаний и привлечь внимание к российскому лицензированному рынку форекс».