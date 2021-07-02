Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в топ-20 самых эффективных и рентабельных российских банков

Данные опубликовало на своем сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

АТБ занимает 13-ю позицию в топ-20 по рентабельности с показателем 0,64 – отношение прибыли за 2020 г. к среднему активу в 2020 году (%). И 18-ю строчку в топ самых эффективных российских банков с показателем 5,19 - отношение прибыли за 2020 год к среднему объему капитала в 2020 году (%).

Расчеты производились аналитическим агентством «Интерфакс-ЦЭА», которое учитывало показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 апреля 2021 года.