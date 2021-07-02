Новые клиенты Альфа-Банка получат доход 7%

С 1 июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход в 7% годовых в рублях на любой из трёх продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или Альфа-Вклад сроком на 3 года. Доход в 7% годовых в рублях получат все клиенты банка при открытии Альфа-Вклада. Также 7% на остаток доступен клиентам, впервые открывшим дебетовую карту или накопительный Альфа-Счет. Ставка 7% начисляется с первого дня без условий совершения покупок.

Для тех клиентов, которые уже пользуются накопительным Альфа-Счетом, банк также улучшил условия: можно получать 6% на остаток, просто совершая покупки по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 000 р в месяц. Можно открыть неограниченное количество Альфа-Счетов под любые цели.

"Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него. Пусть таких инструментов будет несколько, и они будут сочетаться между собой. Мы предлагаем понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им. Это наш подход в Альфе, и он работает", — отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.