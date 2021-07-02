Альфа-Банк научит клиентов инвестиционным хитростям

Альфа-Банк запустил телеграм-канал Альфа-Инвестиции ( https://t.me/alfa_investments ), в котором аналитики банка в доступной форме рассказывают о разных ценных бумагах, делятся инвестиционными идеями и ежедневно публикуют оценку рынков.

В канале есть пять регулярных рубрик:

#чтокупить — идеи для инвестиций, сроки, отрасли и инструменты — самые разные.

#заметкианалитика — наблюдения, анализ компаний, отраслей и секторов экономики.

#индексриска — оценка настроений инвесторов, которая каждый день помогает понять, что происходит на рынках, и грамотно инвестировать.

#основыинвестиций — образовательные материалы для новичков и посты для расширения кругозора продвинутых инвесторов.

#чтопроисходит — небанальные новости и комментарии, что купить, чтобы заработать.

Канал нацелен на привлечение и обучение инвесторов-новичков. Ранее банк предложил новым инвесторам тест-драйв инвестиций — если акции упадут в цене в течение 100 дней, банк вернет за них деньги.