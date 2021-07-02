Альфа-Банк научит клиентов инвестиционным хитростям

Альфа-Банк запустил телеграм-канал Альфа-Инвестиции (
В канале есть пять регулярных рубрик:
#чтокупить — идеи для инвестиций, сроки, отрасли и инструменты — самые разные.
#заметкианалитика — наблюдения, анализ компаний, отраслей и секторов экономики.
#индексриска — оценка настроений инвесторов, которая каждый день помогает понять, что происходит на рынках, и грамотно инвестировать.
#основыинвестиций — образовательные материалы для новичков и посты для расширения кругозора продвинутых инвесторов.
#чтопроисходит — небанальные новости и комментарии, что купить, чтобы заработать.
Канал нацелен на привлечение и обучение инвесторов-новичков. Ранее банк предложил новым инвесторам тест-драйв инвестиций — если акции упадут в цене в течение 100 дней, банк вернет за них деньги.