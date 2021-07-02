Осенью этого года в московское метро можно будет пройти по лицевой биометрии, а в перспективе биометрия имеет шансы стать основным платежным инструментом на других объектах городской инфраструктуры. Ее использование не только сократит очереди, но и повысит безопасность мест с большим скоплением людей. Такое мнение высказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на Moscow Urban Forum 2021.

«Разрабатываем оплату проезда по биометрии лица. Этот сервис сократит время оплаты проезда и в час пик значительно разгрузит входную группу в метро, что сделает проезд комфортным и безопасным. Мы тестируем эту технологию на наших объектах, в частности, для прохода зрителей на спортивные мероприятия ВТБ Арены, — сказал глава ВТБ. — Планируем запуск лицевой биометрии в московском метро осенью этого года. Аналогичные проекты по оплате проезда запущены в некоторых городах Китая, пилотируются в Сеуле. Но проект такого масштаба — когда охвачены все станции мегаполиса — будет первым в мире».

Развитие и масштабирование технологии Face Pay в метро базируется на платформе транспортного процессинга, которая включает собственные разработки ВТБ. Она построена с применением компонентов отечественного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом. В перспективе, по словам Андрея Костина, сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.

ВТБ в рамках технологической трансформации создает и совершенствует продукты и сервисы, которые делают жизнь людей более удобной и комфортной. Правительство Москвы формирует и поддерживает благоприятный климат для работы банков с инновациями, отметил глава ВТБ Андрей Костин, добавив, что совместно с Департаментом информационных технологий Москвы ВТБ реализовал или реализует почти 20 цифровых инициатив — от разработки платежных решений на транспорте до инструментов городской геоаналитики. «Некоторые из этих продуктов смело можно отнести к лучшим в мире», — оценил он.

Например, в Московской агломерации объединены все виды транспорта в единую систему поездок по банковским картам. Пассажиру не надо покупать отдельные билеты для разных видов транспорта при пересадке, потому что обеспечена «бесшовность» маршрута, все оплачивается банковской картой или платежным приложением. Это повышает удобство передвижения по городу, а перевозчики снижают затраты на обслуживание точек продаж разовых билетов и инкассацию. Масштабы и качественные характеристики этого проекта, по ряду экспертных оценок, превосходят Лондон, бывший долгое время пионером в таких технологиях.

Глава ВТБ отметил, что синергия компетенций бизнеса и возможностей государства удачно складывается в направлении геоаналитики — анализа больших массивов данных о людях, предприятиях, инфраструктуре с привязкой к конкретным локациям. Сегодня банки за счет развития экосистем, партнерств, небанковских продуктов и благодаря активному использованию клиентами безналичных платежей хорошо знают привычки и потребительскую модель горожан. Эти знания, а также компетенции по их анализу позволили ВТБ совместно с Ростелекомом запустить «Платформу больших данных».

«Мы готовы предложить Москве как городу-лидеру по внедрению инноваций использовать возможности этой платформы таким направлениям геоаналитики как развитие инфраструктуры, сервисов ЖКХ, помощь городу и бизнесу в оптимальном размещении рекламных конструкций», — сказал Андрей Костин.