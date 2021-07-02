Сергей Эмдин назначен генеральным директором «Деметра-Холдинг»

Генеральным директором ООО «Деметра-Холдинг» назначен Сергей Эмдин. Виталий Сергейчук, занимавший эту должность с 2019 года, стал председателем совета директоров компании.

До прихода в «Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин возглавлял телекоммуникационную компанию Tele2, ранее работал генеральным директором в управляющей компании аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и более 10 лет занимал руководящие должности в крупных промышленных и энергетических холдингах.

Сергей Эмдин на посту генерального директора сфокусируется на реализации стратегии и развитии активов группы, повышении операционной эффективности, а также завершении формирования корпоративного контура компании. Он будет отвечать за укрепление позиций «Деметра-Холдинг» на зерновом рынке, расширение присутствия компании в ключевых регионах и развитие инновационных цифровых продуктовых решений. Одна из ключевых задач, стоящих перед главой компании, — создание лидера отрасли, способствующего развитию АПК и опережающего роста экспорта.

«Под руководством Сергея Эмдина компания продолжит реализацию курса на динамичное развитие. Уверен, что его управленческий опыт позволит обеспечить дальнейший рост бизнеса и выполнить ряд стратегических задач, поставленных перед компанией. Команда во главе с Сергеем будет также работать над реализацией проектов, направленных на укрепление ее позиций на глобальных рынках», — отметил председатель совета директоров «Деметра-Холдинг» Виталий Сергейчук.

Биография

Сергей Эмдин родился в 1971 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Университет штата Канзас, в 1998 году — Гарвардскую школу бизнеса, в 2008 году — Иркутский государственный технический университет. Является кандидатом экономических наук.

В 1994-2000 гг. работал в московском офисе McKinsey & Co.

С 2000 года занимал руководящие посты на предприятиях группы «Северсталь». В 2002 году был назначен исполнительным директором ОАО «Иркутскэнерго», в 2005-2008 гг. и с июня 2009 года по март 2010 года являлся генеральным директором компании. Также с мая 2008 года по май 2009 года Сергей Эмдин возглавлял ООО «ЕвроСибЭнерго».

С апреля 2010 года по февраль 2016 года был генеральным директором ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». С февраля 2016 года по июнь 2021 года Сергей Эмдин занимал пост генерального директора Tele2.

Женат, имеет троих детей.