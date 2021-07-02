Банк «Союз» примет участие в тестировании цифрового рубля

Банк «Союз» вошел в состав первой пилотной группы финансовых организаций, которые примут участие в проекте тестирования цифрового рубля. Группу из 12 банков, изъявивших желание поучаствовать в проекте, сформировал Банк России. В пилотную группу, в том числе, включены Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Росбанк, «Тинькофф банк», «Ак Барс», Альфа-банк, банк «Дом.РФ», Промсвязьбанк, СКБ-банк и Транскапиталбанк.

Банк России объявил о проекте в октябре 2020 года. Проект цифрового рубля предполагает создание новой платежной инфраструктуры, в которой национальная валюта примет цифровую форму. Выпуском цифровых рублей будет заниматься Банк России, а каждая виртуальная денежная единица будет иметь уникальный цифровой идентификатор. Расплатиться виртуальными деньгами можно будет как через сеть, так и с использованием офлайн-кошелька.

Концепция цифрового рубля была презентована Банком России в апреле 2021 года. В рамках концепции цифровой рубль назван третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года - начать тестирование. В общей сложности тестирование займет около года; оно будет проводиться в несколько этапов, включая эмиссию. По итогам тестирования банки — участники проекта передадут Банку России отчеты, на основе которых регулятор сформирует дорожную карту по внедрению цифрового рубля. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. Планируется, что по результатам тестирования будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

Олег Панарин, Председатель Правления банка «Союз»:

– Войти в пилот по цифровому рублю от ЦБ – это возможность первыми подготовиться и испытать механизмы функционирования цифрового рубля, но это и высокая ответственность. Участие в проекте позволит нам изучить и протестировать возможности новой формы денег. Этот пилотный проект в дальнейшем приведёт к созданию инновационных платежных инструментов для граждан и бизнеса. И мы хотим, чтобы наши клиенты первыми получали удобные и технологичные сервисы. Развитие технологий, рост доли безналичных транзакций, увеличение спроса на дистанционные финансовые услуги, высокие требования к безопасности, цифровизация клиентских путей — причины, по которым Центробанки многих стран разрабатывают цифровые валюты. А Россия на данный момент является одним из лидеров развития финансовых технологий.