Клиенты Примсоцбанка могут получить кэшбэк за оплату мобильной связи. С 1 по 31 июля в банке стартует акция «На связи с «ПримсоцЛ@йн»».



В ней могут принять участие все клиенты Банка, которые никогда не осуществляли вход в интернет-банк в мобильном приложении. Для того, чтобы получить кэшбэк, клиенту необходимо:



• установить мобильное приложение;

• выполнить вход (ввести логин и пароль);

• оплатить услуги мобильной связи на любую сумму.



Размер кэшбэка составит 20% с каждой операции, максимальная сумма выплаты - 200 рублей. Начисление кэшбэка произойдёт до 23 августа 2021 года.



Напоминаем, что мобильное приложение «ПримсоцЛ@йн» предоставляется бесплатно и имеет ряд преимуществ по сравнению с web-версией интернет-банка: проще в использовании, есть возможность настройки push-уведомлений, оплаты услуг по QR-коду, можно настроить удобный и безопасный вход по биометрическим данным.



Скачать «ПримсоцЛ@йн» можно ЗДЕСЬ. Акция действует во всех подразделениях банка.



Узнать об актуальных акциях Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.