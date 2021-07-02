ПСБ первым на рынке предоставил бизнесу возможность оплаты счетов в мессенджере

ПСБ запустил в пилотном режиме уникальный сервис для предпринимателей, позволяющий выставлять и оплачивать счета в мессенджере Telegram.

Чат-бот, созданный банком на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет и предлагает клиенту заполненное платежное поручение. Клиенту остается только подтвердить операцию смс-кодом. Безопасность операции обеспечивается двухфакторной авторизацией и облачной электронной подписью.

"ПСБ продолжает развивать сервис чат-банка - мы уже реализовали более 20 консультационных сценариев, востребованных клиентами, и ожидаем удвоить их количество в течение месяца. Теперь предпринимателям доступен платежный функционал в привычном канале общения. Мы научили наш чат-бот выставлять и оплачивать счета, что существенно упрощает ежедневные рутинные процессы при ведении бизнеса. Клиенты ПСБ, которые уже воспользовались сервисом, отмечают простоту использования и удобство проведение платежей. В дальнейшем мы планируем внедрить сервис и в другие популярные мессенджеры", - отметил Александр Чернощекин, старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.