Росбанк заключил государственный контракт с Комитетом по Финансам Улан-Удэ

По результатам открытого аукциона Росбанк заключил государственный контракт по предоставлению коммерческого кредита с Комитетом по Финансам г.Улан-Удэ.

Комитету по Финансам банк откроет возобновляемую кредитную линию на сумму 300 млн рублей сроком на 270 календарных дней.

Наталья Белова, вице-президент, директор Сибирского филиала Росбанка:

– Кредитные средства могут быть использованы для финансирования дефицита бюджета или погашения долговых обязательств. Для банка заключение контракта является важным шагом в развитии делового сотрудничества с Администрацией города Улан-Удэ.