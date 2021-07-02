Росбанк заключил государственный контракт с Комитетом по Финансам Улан-Удэ

По результатам открытого аукциона Росбанк заключил государственный контракт по предоставлению коммерческого кредита с Комитетом по Финансам г.Улан-Удэ.
Комитету по Финансам банк откроет возобновляемую кредитную линию на сумму 300 млн рублей сроком на 270 календарных дней.
Наталья Белова, вице-президент, директор Сибирского филиала Росбанка:
– Кредитные средства могут быть использованы для финансирования дефицита бюджета или погашения долговых обязательств. Для банка заключение контракта является важным шагом в развитии делового сотрудничества с Администрацией города Улан-Удэ.