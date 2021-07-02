Райффайзенбанк и «Лигат» запустили онлайн-инкассацию на компактных депозитных машинах

Райффайзенбанк заключил соглашение с компанией «Лигат», производителем автоматизированных депозитных машин (АДМ). Стороны уже провели интеграцию по API онлайн-зачислений сервиса Raif Pay. Теперь компании из сегментов крупного и среднего бизнесов могут подключаться к онлайн-инкассации , используя одни из самых компактных АДМ в своем классе (по оценке экспертов «Лигат»).

АДМ устанавливаются в помещении компании и осуществляют автоматический прием, пересчет, проверку подлинности денежных средств. Деньги зачисляются на расчетный счет компании в режиме онлайн. Компания «Лигат» поставляет на рынок АДМ под брендом INCAS. Это компактные АДМ, которые подходят для любой сферы обслуживания, торговли или сервиса за счет небольших габаритов. Сохранность средств обеспечивается высоким уровнем безопасности АДМ.

«Райффайзенбанк предлагает корпоративным клиентам решения, которые позволяют легко управлять ликвидностью и снижать трудозатраты. АДМ — это альтернатива классической инкассации, более современный, удобный и технологичный продукт. Установка таких устройств выгодна бизнесу — деньги зачисляются на счет моментально, что позволяет их сразу использовать в текущей операционной деятельности и избегать кассовых разрывов. Партнерство с „Лигат“ даст еще больше гибкости клиентам, для которых габариты устройства критически важны», — сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

«Этот проект — важный шаг в развитии платформы INCAS. Теперь как действующие, так и новые клиенты Райффайзенбанка могут воспользоваться услугой „ Онлайн-инкассация “ на базе нашей технологической платформы. Ее ключевыми преимуществами являются удобные клиентские сервисы — легкий интерфейс, возможность выгрузки данных, онлайн-мониторинг зачисления средств», — заявил Евгений Митрофанов, основатель компании «Лигат».

Кассир может сдать наличные денежные средства в АДМ в любое время суток. ADM INCAS в автоматическом режиме производит прием, перерасчет, проверку на подлинность и безопасное хранение денежных средств до момента физической перевозки наличных средств из торговой точки в банк. Принятые депозитной машиной наличные средства зачисляются в онлайн-режиме на расчетный счет в банке благодаря подключению устройства по API сервиса Raif Pay.